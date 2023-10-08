Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Фаррух Закиров стал народным артистом Татарстана

Фаррух Закиров стал народным артистом Татарстана

uzbekian.world

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Фаррух Закиров, узбекский эстрадный певец и художественный руководитель группы "Ялла", был награжден званием народного артиста Татарстана. Почётное звание было вручено Фарруху на гала-концерте международного фестиваля татарской песни, посвященного Рашиду Вагапову.

Событие прошло в Ташкенте. Рифат Фаттахов, глава Вагаповского фонда, отметил, что это мероприятие ожидали с нетерпением татары Узбекистана. Билеты были распроданы всего за неделю.

Среди самых популярных песен группы "Ялла" есть такие композиции, как "Учкудук" (то есть "Три колодца"), "Лицо возлюбленной", "Чайхана" и "Ялла".

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