Рынок ОФЗ оживет при снижении ключевой ставки

Рынок ОФЗ может ожить только после снижения ключевой ставки. Пока что из всех товаров заметно дорожает лишь топливо. Банк России сообщает: инфляционное давление во втором квартале оказалось заметно ниже среднего уровня второго полугодия 2025 года. Дезинфляционные тенденции продолжают развиваться. Это означает, что регулятор может смягчить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагалось.