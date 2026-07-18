Рынок ОФЗ оживет при снижении ключевой ставки
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Рынок ОФЗ может ожить только после снижения ключевой ставки. Пока что из всех товаров заметно дорожает лишь топливо. Банк России сообщает: инфляционное давление во втором квартале оказалось заметно ниже среднего уровня второго полугодия 2025 года. Дезинфляционные тенденции продолжают развиваться. Это означает, что регулятор может смягчить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагалось.
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