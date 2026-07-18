Экономика

Рынок ОФЗ оживет при снижении ключевой ставки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Рынок ОФЗ может ожить после снижения ключевой с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Рынок ОФЗ может ожить только после снижения ключевой ставки. Пока что из всех товаров заметно дорожает лишь топливо. Банк России сообщает: инфляционное давление во втором квартале оказалось заметно ниже среднего уровня второго полугодия 2025 года. Дезинфляционные тенденции продолжают развиваться. Это означает, что регулятор может смягчить денежно-кредитную политику раньше, чем предполагалось.

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