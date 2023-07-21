«Это временные люди»: в Челнах рекомендовали на брать водителями автобусов мигрантов

В Набережных Челнах рекомендовали не сажать мигрантов за руль автобусов

На комиссии по БДД глава Госавтоинспекции Набережных Челнов Радий Кадиков сообщил, что в городе стало больше ДТП по вине водителей автобусов - за первые полгода их количество увеличилось на 62%, если сравнивать с прошлым периодом. В первом полугодии 2023 года имели место 13 происшествие. В 2022 году - лишь восемь.

Сотрудники ГИБДД пресекли 2 133 нарушений ПДД водителями автобусов, большая часть которых была связана с техническими неисправностями. Еще 161 нарушение касалось правил перевозки пассажиров, 21 - проезда на красный, а в 19 случая водители выезжали на дороги без техосмотра.

Глава исполкома Фарид Салахов поинтересовался у представителей ООО «Пассажирские перевозки», были ли уволены те водители, которые проезжали на красный ему. На это ему был дан положительный ответ, сообщает chelny-izvest.ru.

Глава Госавтоинспекции Челнов Радий Кадиков рекомендовал не принимать на работу мигрантов. Он отметил, что сейчас везде наблюдается дефицит кадров, но он считает, что мигрантам следует работать на производствах, а не за рулем автобуса, в салоне которого находятся десятки пассажиров.