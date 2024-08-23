Еще один аэродром в РТ катал туристов без лицензии

В Верхнеуслонском районе РТ зафиксированы нарушения в области безопасной перевозки пассажиров. Местная транспортная прокуратура выяснила, что в селе Куралово компания, которая проводит экскурсии на воздушных судах, не имела лицензию. Об этом рассказали в прокуратуре.

В ведомстве уверены, что такая халатность может нести реальную угрозу людям. Отсутствие сертификата на работу может стать причиной ЧП.

По этой причине, специалисты обратились в суд с иском об ограничении работы компании.

Итоги судебного разбирательства контролирует транспортная прокуратура.

Ранее мы писали о том, что сотрудника ФСИН в Татарстане обвинили в растрате различной техники на 3 миллиона рублей.

Для установления обстоятельств случившегося были привлечены работники УФСИН. В настоящее время идет расследование уголовного дела.