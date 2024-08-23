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· 16+ · Екатерина Елисеева

Сотрудника ФСИН в РТ обвинили в растрате техники на 3 миллиона рублей

Для установления обстоятельств случившегося был...

Екатерина Елисеева

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На работника УФСИН в Республике Татарстан было решено завести уголовное дело за растрату переданной техники. Об этом рассказали в СК.

В период с апреля 2022 по июль текущего года, сотрудник ФСИН получил для отдачи 55 штук самой различной техники на общую сумму больше 3 млн рублей. Вот только фигурант провернул все так, чтобы получить свою выгоду.

Для установления обстоятельств случившегося были привлечены работники УФСИН. В настоящее время идет расследование уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что на жителя Набережных Челнов Татарстана было возбуждено дело о дискредитации ВС Российской Федерации. Об этом рассказали в УФСБ РФ по Республике Татарстан.

Сведения о поступке местного жителя уже передали следователям. Сейчас сотрудники полиции организовали проверку по факту произошедшего.

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