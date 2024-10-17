Еще четыре тысячи елабужан получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в 9-м микрорайоне Елабуги. 4000 человек, проживающих в пяти- и девятиэтажных домах по проспекту Мира и на улице Тази Гиззата, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с.

Специалисты МТС провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в одиннадцати многоквартирных домах 9-го микрорайона Елабуги. Теперь собственники и арендаторы могут выходить в онлайн на скорости до 100 Мбит/с и пользоваться скоростным интернетом для учебы, работы или просмотра онлайн-фильмов и передач в HD-качестве даже во время повышенной нагрузки на сеть.

«МТС планомерно обеспечивает жителей Закамья надежным домашним интернетом. Весной компания запустила фиксированную сеть в 8-микрорайоне Елабуги, теперь гигабитный интернет МТС доступен и жителям соседнего микрорайона. Помимо доступа к цифровым сервисам для работы, обучения, развлечения и других, расширение сети домашнего интернета дает возможность еще большему числу елабужан сократить затраты на связь и ТВ», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.