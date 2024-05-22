Энгеля Фаттахова привезли в суд

Бывшего министра образования и науки Татарстана и бывшего главу Актанышского района Энгеля Фаттахова доставили в Мензелинский районный суд для избрания меры пресечения в рамках расследования уголовного дела о получении взятки.

Адвокат Фаттахова просил приобщить к материалам дела характеристики обвиняемого, копии удостоверений к орденам и медалям за труды в сельском хозяйстве. Защита также предлагала приобщить к делу медаль, присужденную Фаттахову Минобороны, награду за заслуги перед Татарстаном.

Напомним, следствие продолжает добиваться ареста Фаттахова. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы он получил незаконное вознаграждение от представителя строительной компании в виде реконструкции своего дома в селе Актаныш на сумму более 21,8 миллиона рублей.