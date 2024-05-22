Экс-министра образования РТ подозревают в получении взятки

Экс-министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова подозревают в получении взятки. По данным информационного ресурса "Бизнес Online", он стал фигурантом уголовного дела, в рамках которого проводятся обыски в доме бывшего чиновника.

Фаттахов подозревается в получении взятки во время своей работы главой Актанышского района, сумма составила 20 миллионов рублей. Подробности о том, за что именно чиновник мог получить деньги, а также его позиция по данному делу пока неизвестны.

В 1998 году Энгель Фаттахов стал главой Актанышского района. Он занимал эту должность 14 лет, после чего перешел на пост министра образования РТ. Через пять лет он покинул эту должность. В 2018 году он вернулся на пост главы Актанышского района, однако спустя три года он ушел с поста после скандала с уничтоженным на кладбище православным крестом.