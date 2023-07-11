"Ему удастся продолжить плотное взаимодействие по цифровым задачам": был выбран президент Академии наук Татарстана

Рифката Минниханова был назначен президентом Академии наук Татарстана

Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, глава фонда ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов был избран президентом Академии наук республики, сообщил в своем телеграм-канале глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Он поздравил председателя совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифката Нургалиевича Минниханова с избранием, а также отметил свою уверенность в том, что ему удастся продолжить плотное взаимодействие по цифровым задачам.

Напомним, что с 2014 года пост президента Академии наук Татарстана занимал Мякзюк Салахов.