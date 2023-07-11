Новости Татарстана
· Полина Модестова

"Ему удастся продолжить плотное взаимодействие по цифровым задачам": был выбран президент Академии наук Татарстана

Рифката Минниханова был назначен президентом Академии наук Татарстана
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Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана, глава фонда ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов был избран президентом Академии наук республики, сообщил в своем телеграм-канале глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Он поздравил председателя совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифката Нургалиевича Минниханова с избранием, а также отметил свою уверенность в том, что ему удастся продолжить плотное взаимодействие по цифровым задачам.

Напомним, что с 2014 года пост президента Академии наук Татарстана занимал Мякзюк Салахов.

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