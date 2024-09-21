Елена Захарова выступила на литературном фестивале в Менделеевске

Программа фестиваля «Пастернаковские чтения» начала удивлять зрителей разнообразием и глубиной представленных произведений с первого дня. Каждый номер, каждая интерпретация в исполнении Елены Захаровой становились окном в мир эмоций, страстей и философии, присущих российской литературе.

Элегантно переходя от стихотворений Цветаевой к пронзительным строкам Ахматовой, актриса словно плела нити судьбы, заполняя атмосферу зала непередаваемым теплом и искренностью.

Зрители, будучи вдушевлёнными театральным искусством, с нетерпением воспринимали каждое слово, каждую интонацию, и в этот вечер Менделеевск стал центром культурной жизни.

Захарова не только подарила зрителям волшебство слова, но и подчеркнула значимость культурных мероприятий в малых городах.

«Здесь есть душа», — заметила она, отражая атмосферу общения и понимания, царившую в зале.