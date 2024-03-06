Эксперты «Газпромнефть – Битумные материалы» оценили результаты практических исследований магистрантов КНИТУ

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» - «Газпромнефть – Битумные материалы» - рассмотрит исследования студентов КНИТУ для применения в собственном Научно-исследовательском центре (НИЦ). Магистранты прошли в НИЦ двухнедельную стажировку, во время которой изучали технологии производства битумопроизводных продуктов, влияние различных добавок на битум, а также разрабатывали методы повышения термостабильности материала.



Результаты практических исследований будущие профессионалы защищали перед экспертами «Газпромнефть - Битумные материалы» и преподавателями КНИТУ. Впоследствии полученные знания студенты смогут применить во время подготовки дипломных работ. Магистранты получили возможность познакомиться с работой НИЦ благодаря сотрудничеству «Газпромнефть – Битумные материалы» и КНИТУ – как одного из ключевых вузов, с которым взаимодействует предприятие.



Илья Кудряшов, директор Научно-исследовательского центра «Газпромнефть – Битумные материалы»:

«Газпромнефть – Битумные материалы» ставит перед собой стратегические задачи: мы заинтересованы в том, чтобы будущие профессионалы получали высшее образование, которое будет не просто качественным, но и востребованным, соответствующим трендам бизнеса. Такое продуктивное сотрудничество поможет студентам в полной мере соприкоснуться на практике с битумом и битумопроизводными продуктами в НИЦ, позволив уже со студенческих лет сформировать полное представление об их будущей профессии. В свою очередь, для нас такая совместная работа также очень ценна; исследования, которые проводят молодые специалисты, - это свежий взгляд на нашу деятельность».

Юрий Казаков, ректор Казанского национального исследовательского технологического университета:

«Адаптация обучающих программ под запросы ключевых предприятий – это уже не просто дань современности, а необходимость. Мы, как передовой вуз страны, выпускаем не просто «вчерашних студентов», получивших только теоретическую базу, а перспективных специалистов с уже наработанной в ходе практических занятий экспертизой».

В этом году российские студенты назвали «Газпром нефть» лучшим работодателем для начала карьеры в нефтяной отрасли. Компания возглавила рейтинги FutureToday и Best Company Award, которые составляются ежегодно по итогам голосования учащихся старших курсов 68 вузов России.