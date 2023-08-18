Арбитражный суд Поволожского округа подтвердил решение нижестоящих судов о привлечении бывшего главы банка "Спурт" Евгении Даутовой к субсидиарной ответственности.

Это решение было подтверждено на заседании, которое было 17 августа. Детали этого дела пока не опубликованы, однако ранее также были предъявлены иски против пяти лиц, включая Марата Даутова, Кирилла Шайхутдинова, Дмитрия Корчагина, Ирину Ананьеву и Раиля Камалиева.







Ранее прокуратура запросила дополнительные 6 лет лишения свободы для экс-главы "Спурта" в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Общий ущерб от этого дела составил 890 миллионов рублей. Евгения Даутова сама просила быть оправданной.