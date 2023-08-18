Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Даутову привлекут к субсидиарке на 9,4 млрд рублей

Даутову привлекут к субсидиарке на 9,4 млрд рублей

banki.ru

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Арбитражный суд Поволожского округа подтвердил решение нижестоящих судов о привлечении бывшего главы банка "Спурт" Евгении Даутовой к субсидиарной ответственности.

Это решение было подтверждено на заседании, которое было 17 августа. Детали этого дела пока не опубликованы, однако ранее также были предъявлены иски против пяти лиц, включая Марата Даутова, Кирилла Шайхутдинова, Дмитрия Корчагина, Ирину Ананьеву и Раиля Камалиева.

Согласно информации, полученной от Агентства страхования вкладов (АСВ), предполагаемая сумма субсидиарной ответственности составляет 9,4 миллиарда рублей. АСВ также сообщило, что такое решение стало возможным благодаря тому, что была доказана вина Даутовой в предоставлении невозвращаемых кредитов, отсутствии принятия мер по предотвращению банкротства и действиях по выводу значимых активов из организации.

Ранее прокуратура запросила дополнительные 6 лет лишения свободы для экс-главы "Спурта" в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Общий ущерб от этого дела составил 890 миллионов рублей. Евгения Даутова сама просила быть оправданной.

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