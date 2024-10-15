Экс-депутату Госсовета РТ узаконили «условку»

В суде РТ утвердили приговор экс-депутату Госсовета Рифату Ганибаеву.

По информации Inkazan, наказание, которое было назначенное в Вахитовском районном суде, не изменилось. Председатель общества инвалидов Татарстана был приговорен к 3,5 г. условно.

На ул. Пушкина специалисты рассматривали апелляции прокурора и адвоката.

Напомним, фигурант признан виновным в мошенничестве на сумму больше 1 миллиона рублей. По данным следствия, в 2018 году Ганибаев был председателем наблюдательного совета предприятия «Картонажно-полиграфические изделия». В то время местные житель украл денежные средства по 2 государственным контрактам на поставку подгузников и пеленок для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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