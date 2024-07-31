Экс-член правления Татфондбанка должна выплатить 9,7 млрд рублей

Суд РТ принял решение снова не пересматривать решение о взыскании ущерба в 9,7 млрд рублей с бывшего участника ПАО «Татфондбанк» Розы Якушкиной. Об этом рассказали в Агентстве по страхованию вкладов.

Возможный размер ответственности - 129 млрд рублей. Деньги планируют взыскать с 8 человек, среди них - экс-бенефициар компании Роберт Мусин.

Фигуранты были привлечены к ответственности после выдачи технических кредитов и других схем по выводу ликвидных активов из банка

Ранее мы писали о том, что на директора ООО в Татарстане возбуждено дело за преднамеренное банкротство. В отношении бизнесмена было возбуждено дело. Сейчас суд думает над избранием ему меры пресечения. Об этом рассказали в МВД по РТ.

Кроме того, мы говорили, что из-за сальмонеллеза в Республике Татарстан временно закрыли кафе «Василек». Были составлены протоколы. Суд запретил местному кафе работать 30 суток.