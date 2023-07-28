Новости Татарстана
· Полина Модестова

Экологами были отобраны пробы: в Альметьевске зафиксировали разлив нефти

В Альметьевске 28 июля зафиксировали разлив нефти из-за разгерметизации нефтепровода
Экологами были отобраны пробы: в Альметьевске зафиксировали разлив нефти

Министерство экологии РТ

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В министерстве экологии по Республике Татарстан сообщили, что в Юго-Восточное территориальное управление поступило сообщение от Главного Управления МЧС России по РТ. В нем говорилось о разливе нефти на рельеф местности недалеко от микрорайона Дружба. Сообщается, что в результате разгерметизации нефтепровода загрязненной оказалась почва на территории, превышающей 198 квадратных метров.

Инспектор министерства экологии РТ сразу же выехал на место происшествия. К моменту осмотра утечку уже ликвидировали. На месте проводила работы специальная техника. Экологами были отобраны пробы почвы и воздуха, сейчас они находятся в работе.

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