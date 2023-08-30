Новости Татарстана
· Полина Модестова

Его символа почти не было: в Челнах прошел праздник цветов

В Челнах 30 августа прошел праздник цветов
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Проспект Туфана сегодня, 30 августа, украшали около 20 объемных цветочных скульптур, которые шли до самого входа на центральный майдан Набережных Челнов. Участники фестиваля на протяжении нескольких дней и ночей перед Днем республики проводили за созданием цветочных композиций. В этом году они должны были соответствовать двум тематикам - году педагога и наставника и году национальных культур.

Все присутствующие на празднике смогли также увидеть школьный класс с учениками из цветов, большую книгу в цветочному обрамлении, а также школьную доску, выполненную из натянутого коричневого тента. Национальные культуры были представлены композицией «Иван Купала» и «Хлебный дом».

Символом праздника в этом году стал пион, но в композициях его почти не было - возможно, это связано со временем его цветения, которое наступает в середине мая и длится до середины июня.

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