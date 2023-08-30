Его символа почти не было: в Челнах прошел праздник цветов

В Челнах 30 августа прошел праздник цветов

Проспект Туфана сегодня, 30 августа, украшали около 20 объемных цветочных скульптур, которые шли до самого входа на центральный майдан Набережных Челнов. Участники фестиваля на протяжении нескольких дней и ночей перед Днем республики проводили за созданием цветочных композиций. В этом году они должны были соответствовать двум тематикам - году педагога и наставника и году национальных культур.

Все присутствующие на празднике смогли также увидеть школьный класс с учениками из цветов, большую книгу в цветочному обрамлении, а также школьную доску, выполненную из натянутого коричневого тента. Национальные культуры были представлены композицией «Иван Купала» и «Хлебный дом».

Символом праздника в этом году стал пион, но в композициях его почти не было - возможно, это связано со временем его цветения, которое наступает в середине мая и длится до середины июня.