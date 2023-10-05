Эчпочмаку установили памятник: Татарстан попал в топ-6 регионов для гастрономического туризма

Татарстан попал в топ-6 регионов России для гастрономического туризма

Татарстан вошел в топ-6 регионов России для гастрономического туризма. В рейтинг также попали Адыгея, Приморье, Астраханская и Ростовская области, а также Красноярский край.

Эксперты сервиса путешествий «Туту.ру» рекомендуют попробовать в Татарстане символ национальной кухни - эчпочмак. Треугольные пирожки делают из текста и фаршируют начинкой из мяса, лука и картофеля. Блюдо так сильно понравилось жителям и гостям РТ, что в 2016 году эчпочмаку установили памятник в Казани.

Еще одно популярное блюдо - пресная лепешка с начинкой под названием кыстыбый. Изначально внутрь клали пшенную кашу, но постепенно стал популярен и вариант с картошкой. Можно блюдо встретить и с оригинальными начинками в виде семги, утки или творога.

Стоит попробовать в Казани и местный плов. Традиционно он выполняется из баранины или говядины в глубоком казане с добавлением изюма, которые делает блюдо чуть сладковатым.