Новости Татарстана
· Полина Модестова

Должны подготовить 1 миллион специалистов: комиссия по развитию производства беспилотников создана в РТ

Комиссия по развитию производства беспилотников была создана в Татарстане
Должны подготовить 1 миллион специалистов: комиссия по развитию производства беспилотников создана в РТ

pixabay

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В Татарстане была создана правительственная комиссия по развитию производства беспилотников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В состав комиссии вошли 30 человек, среди которых ректоры вузов, министры, директора ряда предприятий. Руководителем комиссии стал сам Песошин, а его заместителями назначили главу минпромторга республики Олега Коробченко и заместителя премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова.

Помимо того, в комиссию вошли и вице-президент Академии наук Татарстана Айрат Абдуллин, ректор КФУ Ленар Сафин, ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаева, министр образования и науки ильсур Хадиуллин и другие.

Напомним, что президент России Владимир Путин 1 сентября пообщался с учеником казанской гимназии №6 Булатом Нургалиевым. Молодой человек является самым молодым оператором дронов в России. Путин отметил важность беспилотной техники и заявил, что до 2030 года в стране должны подготовить 1 миллион специалистов в данной области.

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