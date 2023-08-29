Должен содержать детей: экс-главу Роскадастра в Татарстане выпустили из СИЗО

Бывшего главу Роскадастра в Татарстане выпустили из СИЗО под домашний арест до 1 октября

Верховный суд РТ рассмотрел апелляционную жалобу на арест экс-начальника Роскадастра по Татарстану Рустама Хасанова. Напомним, что ему вменяются часть 4 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Хасанов похитил у Роскадастра 78,5 миллиона рублей.

Вахитовский суд Казани ранее постановил заключить экс-начальника Роскадастра по Татарстану под стражу на 1,5 месяца до 1 октября 2023 года. Как считает следствие, оставаясь на свободе, Хасанов может уведомить других участников преступления и предупредить их о необходимости скрыться.

Адвокат Владимир Гусев выразил свое несогласие с решением и направил апелляционную жалобу с просьбой изменить выбранную меру пресечения. Сам фигурант такую просьбу объяснил необходимостью содержать двух детей.

Судья, вернувшись з совещательной комнаты, постановил ходатайство удовлетворить и назначить Хасанову домашний арест до 1 октября 2023 года, сообщает «БИЗНЕС Online».