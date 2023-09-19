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Документ подписан: замминистра цифрового развития Татарстана освободили от должности

Рустам Хидиятуллин освобожден от должности замминистра цифрового развития Татарстана
Документ подписан: замминистра цифрового развития Татарстана освободили от должности

pixabay

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Кабмин Татарстана распорядился освободить от должности заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Рустама Хидиятуллина. Документ был подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным. Напомнил, что назначили Рустама Хидиятуллина на должность в июне 2022 года

Мужчина с 1994 по 2001 год начал карьеру в должности электромонтера, а после стал заместителем начальника управления электрической связи ГУП «Таттелеком». С 2001 по 2003 год он являлся техническим директором ОАО «ТРК ТВТ».

С 2003 по 2006 занимал должность генерального директора ОАО «Интелсет», а с 2006 по 2007 - генерального директора ОАО «ТРК ТВТ». Позже он также работал в должности директор по эксплуатация ОАО «Таттелеком, генерального директора ОАО «ТРК ТВТ» и директора по развитию бизнеса ГК «ИнКом».

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