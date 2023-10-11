Документ на стадии предварительного рассмотрения: чиновников РТ освободят от квалификационного экзамена

Чиновников РТ освободят от квалификационного экзамена для присвоения классных чинов

Муниципальным служащим Татарстана планируют отменить квалификационный экзамен, которые они сдают для присвоения классных чинов. Законопроект, соответствующий данному решению, внесен в Госсовет РТ.

Проект республиканского закона «О внесении изменений в статью 10 Кодекса РТ о муниципальной службе» был подготовлен главой комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альбертом Хабибуллиным и членом комитета Ольгой Вороновой.

На данный момент муниципальный служащим чина присваиваются по результатам проведения квалификационного экзамена, однако федеральным законом от 29 декабря 2022 года и принятым законом РТ проведение такого экзамена в целях присвоения гражданским служащим классных чинов отменено.

Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина будут принимать без экзаменов не позднее одного месяца со дня внесения представления о присвоении классного чина.

Документ на данный момент находится на стадии предварительного рассмотрения. Принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из бюджета РТ.