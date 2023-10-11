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· Полина Модестова

Документ на стадии предварительного рассмотрения: чиновников РТ освободят от квалификационного экзамена

Чиновников РТ освободят от квалификационного экзамена для присвоения классных чинов
Документ на стадии предварительного рассмотрения: чиновников РТ освободят от квалификационного экзамена

pixabay

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Муниципальным служащим Татарстана планируют отменить квалификационный экзамен, которые они сдают для присвоения классных чинов. Законопроект, соответствующий данному решению, внесен в Госсовет РТ.

Проект республиканского закона «О внесении изменений в статью 10 Кодекса РТ о муниципальной службе» был подготовлен главой комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альбертом Хабибуллиным и членом комитета Ольгой Вороновой.

На данный момент муниципальный служащим чина присваиваются по результатам проведения квалификационного экзамена, однако федеральным законом от 29 декабря 2022 года и принятым законом РТ проведение такого экзамена в целях присвоения гражданским служащим классных чинов отменено.

Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина будут принимать без экзаменов не позднее одного месяца со дня внесения представления о присвоении классного чина.

Документ на данный момент находится на стадии предварительного рассмотрения. Принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из бюджета РТ.

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