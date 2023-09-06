Документ на экспертизе: в Татарстане могут появиться правила льготного проезда по платным дорогам

В Татарстане появятся правила льготного проезда по платным дорогам

В Татарстане будет дополнен порядок взимания платы за проезд по платным дорогам общего пользования или же таким участкам трасс. В него будет включен новый пункт - льготный и бесплатный проезд, что следует из проекта постановления Правительства РТ, который был разработан Миндортрансом республики. Такие автомобили будут определяться по номерам, благодаря фото- или видеофиксации. Специальные же транспортные средства, в том числе полиция, скорая, аварийные службы, - по наличию устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов цветографической схемы транспорта. Транспорт федеральной почтовой службы будут распознавать по специальным отличительным знаками.

Указан в новом пункте о льготном или бесплатном проездке и транспорт общего пользования, за исключением такси и межгородских и международных автобусов. Также были внесены в данный пункт школьные автобусны и транспорт, осуществляющий перевозку группы детей на спортивные, развлекательные, экскурсионные и другие мероприятия.

Если документ пройдет антикоррупционную экспертизу, изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года.