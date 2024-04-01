Для туристов в октябре может быть ограничен въезд в Казань из-за саммита БРИКС

В октябре 2024 года, туристы могут не попасть в Казань Татарстана из-за саммита БРИКС.В настоящее время рассматривается возможность ограничения числа гостей города по той причине, что инфраструктура попросту может не выдержать и гостей саммита, и других туристов. Об этом стало известно из телеграм-канала Злой Казанец | Жалобы Казань.

В прошлом году региональную столицу посетили около 4 000 000 туристов.

К саммиту БРИКС сейчас возводятся новые гостиницы и ремонтируются несколько объектов размещения.

Что вы об этом думаете?

Ранее мы писали о том, что стало известно, где построят обзорную башню «Тюбетей Tower» в Казани.