Для туристов в октябре может быть ограничен въезд в Казань из-за саммита БРИКС

Для туристов могут ограничить въезд в Казань из-за саммита БРИКС
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В октябре 2024 года, туристы могут не попасть в Казань Татарстана из-за саммита БРИКС.В настоящее время рассматривается возможность ограничения числа гостей города по той причине, что инфраструктура попросту может не выдержать и гостей саммита, и других туристов. Об этом стало известно из телеграм-канала Злой Казанец | Жалобы Казань.
В прошлом году региональную столицу посетили около 4 000 000 туристов.
К саммиту БРИКС сейчас возводятся новые гостиницы и ремонтируются несколько объектов размещения.
Ранее мы писали о том, что стало известно, где построят обзорную башню «Тюбетей Tower» в Казани.
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