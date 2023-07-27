«Для прикрытия нелегального игорного бизнеса»: экс-главу полиции Челнов поймали на взятничестве

Экс-главу отдела полиции Набережных Челнов осудили за взятку и дали три года условно

Экс-глава отдела полиции Набережных Челнов был осужден за взятку, сообщает пресс-служба городского суда.

Как стало известно, полицейский Денис Ерамасов получил условный срок за получение взятки, размер которой - 50 тысяч рублей.Следователи считают, что деньги предназначались для прикрытия нелегального игорного бизнеса. Сам Ерамасов вину полностью признал.

Приговор бывшему полицейскому был вынесен накануне. Мужчина за взятничество получил три года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Помимо этого, Ерамасов был лишен права занимать должности, которые связаны с выполнением функций представителя власти в государственных органа правоохранительной службы на два года.