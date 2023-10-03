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· Полина Модестова

Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда

Эльмира Зарипова объяснила условия получения звания ветерана труда в Татарстане
Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда

pixabay

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Глава Минтруда республики Эльмира Харипова в связи с поступающими вопросами от жителей Татарстана объяснила в рамках брифинга, как местные жители могут получить звание ветерана труда. С ее слов, для присуждения данного звания человеку необходимо иметь соответствующие государственные и министерские награды. При этом для каждой отрасли на федеральном уровне определяется отдельно, какая награда является основание для получения данного звания.

Вторым условием является выслуга лет - не меньше 25 для мужчин и не меньше 20 для женщин.

При выполнении двух вышеописанных условий, предоставляются социальные меры поддержки, включая ЕДВ в размере 581 рубля, субсидию на оплату ЖКУ и абонентской линии сети телефонной связи, право на социальные проездной билет и проезд со скидкой в 50% на водном транспорте и пригородных поездах, бесплатное зубо- и слухопротезирование.

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