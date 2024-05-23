Директора КФУ Рамиля Хайрутдинова оставили под стражей

Окончание срока ареста Рамиля Хайрутдинова намечено на 28 мая, но следователь объявил, что расследование уголовного дела все еще продолжается, и поэтому необходимо продлить его арест в следственном изоляторе. Аккузация основана на опасениях, что Хайрутдинов может попытаться уйти от следствия, оказывать давление на свидетелей и уничтожить доказательства из-за его высокого положения в университете.

Рамиль Хайрутдинов подозревается в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2022 по 2023 годы, будучи директором Института международных отношений КФУ и научным руководителем образовательного центра НИЛ "Клио+", Хайрутдинов вместе с неизвестными лицами похитил более 2 млн рублей, выделенных на финансирование научных центров "Восточный разряд" и "Клио+". Стороной по делу является Казанский федеральный университет.