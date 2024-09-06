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Детский омбудсмен Татарстана призвала создать общежития для студенческих семей

Для роста рождаемости в России, по мнению Волын...

pixabay

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Каждый должен сам решать, когда именно ему нужно заводить детей. Об этом ProGorodChelny рассказала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, комментируя слова депутата Государственной думы, которая просит девушек начинать рожать уже с 18 лет.

Для роста рождаемости в России, по мнению Волынец, власть должно создавать такие условия жизни, при которых люди не будут бояться завтрашнего дня.

Детский омбудсмен сообщила, что она предложила предоставить семейные общежития для студентов с детьми.

Кроме того, молодых родителей нужно переводить с платного обучения на бесплатное, даже если мест нет.

Также, специалист выступает за то, чтобы были организованы детские комнат в российских университетах. Такую идею, по словам Волынец, поддержал Минобр.

Ранее мы писали о том, что Альметьевск планирует увеличить численность населения до 400 тысяч.

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