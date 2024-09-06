Альметьевск планирует увеличить численность населения до 400 тысяч
Яндекс.Карты
Специалисты составили генеральный план развития города Альметьевска до 2040 года. Слушания пройдут 13 сентября 2024 гола. Об этом рассказал руководитель Института планирования Олег Григорьев.
Так, в город хотят увеличить число людей с 213 до 400 тысяч человек. При все при этом количество нефтедоходов в городском бюджете должно уменьшиться с 60% до 30% благодаря росту выручки от других работ.
Напомним, Альметьевский район находится на 2 месте в списке соцэконразвития, пишет «Реальное время».
Ранее мы писали о том, что на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в Нижнекамске требуется 11-12 млрд рублей.
Директор исполнительного комитета РТ Роман Булатов рассказал, что на теплосети нужно будет 5−6 млрд рублей, на индивидуальные теплопункты— 2 млрд рублей, на водоотведение — 2 млрд рублей и еще на коллекторы следует вложить 2 млрд рублей.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань