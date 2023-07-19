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«Дети распространены по республике неравномерно»: количество первоклассников в РТ увеличилось почти на 7 тысяч

За пять лет количество первоклассников в Татарстане стало больше почти на 7 тысяч
«Дети распространены по республике неравномерно»: количество первоклассников в РТ увеличилось почти на 7 тысяч

Яна Лаушкина

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Количество первоклассников за пять лет увеличилось почти на семь тысяч человек, о чем на пресс-конференции сообщила начальник управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева. Она отметила, что эти дети распространены по республике неравномерно - где-то количество первоклассников сильно увеличилось, а в двух районах и вовсе увеличилось серьезно - почти в два раза больше ребят стало в Альметьевском районе и практически в 3,5 раза - в Пестречинском районе.

На сегодняшний день в Татарстане работает 1 410 школ, в которых обучаются почти 487 тысяч детей. В новом учебном году в Казани за парты сядут больше 20 тысяч ребят-первоклассников.

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