«Дети распространены по республике неравномерно»: количество первоклассников в РТ увеличилось почти на 7 тысяч

За пять лет количество первоклассников в Татарстане стало больше почти на 7 тысяч

Количество первоклассников за пять лет увеличилось почти на семь тысяч человек, о чем на пресс-конференции сообщила начальник управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева. Она отметила, что эти дети распространены по республике неравномерно - где-то количество первоклассников сильно увеличилось, а в двух районах и вовсе увеличилось серьезно - почти в два раза больше ребят стало в Альметьевском районе и практически в 3,5 раза - в Пестречинском районе.

На сегодняшний день в Татарстане работает 1 410 школ, в которых обучаются почти 487 тысяч детей. В новом учебном году в Казани за парты сядут больше 20 тысяч ребят-первоклассников.