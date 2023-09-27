Дети просили на снегу: в казанском Вишневке пожаловались прокурору на отсутствие школы

В казанской Вишнёвке пожаловались прокурору на отсутствие обещанной школы

Жители Вишневки, казанского поселка, чьи дети на снегу просили Рустама Минниханова построить им школу, вновь стали задаваться вопросами о ней на приеме у заместителя прокурора Татарстана Ильнура Ибрагимова в среду.

В прокуратуре РТ рассказали, что по озвученным вопросам уже организованы проверки, ход и результат их проведения взяты на контроль в аппарате надзорного ведомства, передает «Ъ».

На приеме граждан присутствовали старший помощник прокурора РТ по рассмотрению обращений и приему граждан Ирина Петрова, исполняющий обязанности прокурора города Казани Денис Хабибуллин, представители администрации Советского района и МУП «Водоканал».