Держат группами по четыре особи: в Татарстане хотят разводить зубров

В Татарстане планируют разводить зубров

На заседании в госкомитете РТ по биоресурсам обсудили возможность разведения зубров в республике. Предложение по разведению этих животных основано на опыте центрального зубрового питомника Приокско-Террасного заповедника в Подмосковье, рассказал глава охраны животного и растительного мира госкомитета Ринат Чиспияков.

Известно, что в Татарстане для разведения зубров рассматривают территории в природном заказнике "Мешинский", который расположен вдоль поймы реки Меши в пяти районах республики: Сабинском, Тюлячинском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Лаишевском.

Со слов Рината Чиспияков, зубры - исконные жители лиственных и смешанных лесов, которые отдают предпочтение низменным, местами заболоченным лиственным лесам. Зубров держат группами, в которых один самец и три самки.