Депутат из РТ дважды попался на нетрезвом вождении

В Татарстане 32-летний депутат Совета Шапшинского сельского поселения во второй раз задержан за вождение в нетрезвом виде. Оказалось, что в сентябре 2021 года этот чиновник уже отказывался проходить медосвидетельствование, когда сотрудники ГИБДД зафиксировали признаки опьянения.

В то время правоохранительные органы наложили на татарстанца штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили его водительских прав на 1,5 года. В январе 2024 года в Казани инспекторы остановили депутата за рулем автомобиля Genesis, и он отказался проходить медосвидетельствование.