Депутат Госдумы посетил открытие Дома культуры в Апастовском районе Татарстана

В селе Утямишево Апастовского района Татарстана открылся новый Дом культуры, ставший настоящим центром притяжения для местных жителей. В церемонии открытия принял участие депутат Госдумы России Максим Топилин, подчеркнув важность такого объекта для развития сельской инфраструктуры.



Новый Дом культуры стал многогранным учреждением, где каждый житель, независимо от возраста, может найти занятие по душе. В его стенах работают пять клубных объединений, охватывающих самые разнообразные направления — от изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества до вокала и театра. Особое внимание уделено молодежным и детским программам, включающим занятия по танцам, музыкальному исполнительству и актерскому мастерству.



Здание также станет домом для краеведческого музея, в котором будут представлены экспонаты, собранные местными жителями. Ключевыми частями коллекции станут старинные предметы быта, национальные костюмы и фотографии, которые помогают сохранить память о богатой истории региона.



Дом культуры стал не просто зданием, а важнейшим культурным и социальным центром для всей общины. Это место, где каждый может развивать свои таланты, найти единомышленников, а также внести свой вклад в важные общественные дела, отметил Максим Топилин, подчеркивая роль подобных объектов в создании сплоченных и устойчивых сообществ.