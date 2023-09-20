Демонстрируют потенциал: количество туристов в Татарстане увеличилось в полтора раза

Количество туристов в Татарстане по данным ИИ увеличилось в полтора раза

Аналитики провели оценку популярности Татарстана среди туристов в первые восемь месяцев 2023 года. Число гостей, отмечают эксперты, выросло на 53% год к году.

Число молодежи до 24 лет среди туристов выросло на 76%. Растет также популярность поездок в Татарстан одним днем - на 60% год к году. По итогам восьми месяцев их доля составила 16%. В полтора раза увеличилось число тех, кто не был в Казани, но посещал другие города республики.

Данные демонстрируют потенциал создания нишевых туристических продуктов в Татарстана для молодежи и семей с детьми, считает директор центра Роман Стятюгин. Интерес аудитории к малым городам и достопримечательностям вне столицы дает возможность для развития новых направлений для путешественников.

Чтобы оценить изменения, эксперты сравнили показатели с января по август 2022 года с тем же периодом 2023 года.