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Дело пересмотрят: в Татарстане частично отменили приговор экс-главе исполкома Тукаевского района

Верховный суд Татарстана частично отменил приговор экс-главе исполкома Тукаевского района
Дело пересмотрят: в Татарстане частично отменили приговор экс-главе исполкома Тукаевского района

Яна Лашукина

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Верховный суд Татарстана частично отменил приговор, который был вынесен бывшему руководителю исполкома Тукаевского района Татарстана Ленару Авзалову. В пресс-службе суда уточнили, что наказание отменено и направлено на новое рассмотрение. Напомним, что связано оно со злоупотреблением полномочиями.

Ленар Авзалов в апреле был приговорен к штрафу в 60 тысяч рублей - его обвинил в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ. Помимо этого, уже по другому эпизоду, суд назначил ему штраф в 150 тысяч рублей за превышение должностных полномочий в коммерческих целях. Однако, по последнему делу истек срок давности.

В ходе рассмотрения апелляции на приговор Авзалова сегодня ВС РТ нашел недочеты также и в первой части приговора.

Напомним, что накануне приступили к рассмотрению дела о блогерше Казани Парвинаханы Абузаровой. Девушка ранее осудила СВО, а также призывала к действиям, которые направлены против безопасности РФ, используя для этого сеть интернет. Сама девушка вины не признает.

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