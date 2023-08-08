Дело пересмотрят: в Татарстане частично отменили приговор экс-главе исполкома Тукаевского района

Верховный суд Татарстана частично отменил приговор экс-главе исполкома Тукаевского района

Верховный суд Татарстана частично отменил приговор, который был вынесен бывшему руководителю исполкома Тукаевского района Татарстана Ленару Авзалову. В пресс-службе суда уточнили, что наказание отменено и направлено на новое рассмотрение. Напомним, что связано оно со злоупотреблением полномочиями.

Ленар Авзалов в апреле был приговорен к штрафу в 60 тысяч рублей - его обвинил в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ. Помимо этого, уже по другому эпизоду, суд назначил ему штраф в 150 тысяч рублей за превышение должностных полномочий в коммерческих целях. Однако, по последнему делу истек срок давности.

В ходе рассмотрения апелляции на приговор Авзалова сегодня ВС РТ нашел недочеты также и в первой части приговора.

Напомним, что накануне приступили к рассмотрению дела о блогерше Казани Парвинаханы Абузаровой. Девушка ранее осудила СВО, а также призывала к действиям, которые направлены против безопасности РФ, используя для этого сеть интернет. Сама девушка вины не признает.