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· Полина Модестова

«Направлены против безопасности РФ»: в Казани начался суд над блогершей, осудившей СВО

Начался суд над осудившую СВО блогершей из Казани
«Направлены против безопасности РФ»: в Казани начался суд над блогершей, осудившей СВО

pixabay

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В Ново-Савинском районном суде Казани накануне, 7 августа, проходил суд по делу о публичных призывах к осуществлению деятельность направленной против безопасности государства, в отношении известной в Казани блогерши Парвинаханы Абузаровой.

Прокурор заявил, что девушка публично призывала к действиям, которые направлены против безопасности РФ, используя сеть интернет. Она на своей странице в соцсетях выложила публикацию, в которой выступила с осуждением СВО. Она также склоняла людей к противоправным действиям.

Сама блогерша своей вины не признала. В ходе заседания Абузарова зачитала ходатайство, в котором попросила привлечь к уголовной ответственности сотрудников, которые проводили обыск в ее квартире. Она также потребовала взыскать компенсацию на сумму в 15 миллионов рублей с ФСБ за физический, моральный и материальный вред, сообщает «БИЗНЕС ONLINE».

Напомним, что накануне суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде вновь рассмотрел дело казанского стрелка Ильназа Галавиева и оставил в силе его наказание в виде пожизненного заключения. Напомним, что молодой человек весной 2021 года устроил стрельбу в гимназии столицы Татарстана, из-за чего погибли девять человек, а 130 получили ранения.

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