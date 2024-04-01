Талибов пригласили на форум в Казани в мае 2024 года

Делегация «Талибан» (запрещена в России), которая захватила власть в Афганистане, была приглашена на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом рассказал Замир Кабулов, специальный представитель президента по Афганистану, руководитель второго департамента Азии МИД.

Форум состоится в Казани в мае 2024 года.

Напомним, территористическая организация «Талибан», которая запрещена в Российской Федерации, захватила власть в Афганистане еще в августе 2021 года, пишет Коммерсантъ.

Ранее мы писали о том, что в Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело.