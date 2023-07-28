«Давно себя зарекомендовали»: в Челнах рассказали, почему из года в год не меняются подрядчики

В Набережных Челнах рассказали о формировании очереди на капремонт домов

Первый замруководителя исполкома Казани Илья Зуев рассказал, почему в Набережных Челнах из года в год почти не меняется список подрядчиков. С его слов, это связано с тем, что те строители-профессионалы, которые умеют это делать, уже давно себя зарекомендовали и выполняют достаточно серьезные работы на высоком. Помимо этого, если вдруг появляются гарантийный случая, что бывает не часто, то они «марку держат исправно», передают его слова chelny-biz.ru.

Напомним, что на работы по капитальному ремонту гарантия - пять лет, а на материалы - один год.

Во время обхода с журналистами чиновник рассказал, что до 30 августа в городе планируют завершить капитальный ремонт во всем городе. В этом сезоне в программу вошли 105 домов. Было затрачено на выполнение работ 1 млрд 368 миллионов.