В Набережных Челнах закрыли дело о погибшем, под колёсами машины, ребёнке.

В начале июля этого года, 17-летняя девочка на лошади возвращалась с Сабантуя. Скакун испугался проезжающего мимо Камаза и скинул наездницу. В результате девушка оказалась под колесами грузового автомобиля.

Но трагедии можно было бы избежать, считают местные жители. Ведь грузовик ехал по дороге, которая якобы не предназначена для большегруза. Если бы застройщик ЖК «Баунти» сделал объездную дорогу, то машина бы просто не оказалась на этой магистрали.

«Я считаю, что со стороны водителя в этой ситуации не было никаких нарушений ПДД, — он никого не обгонял и ехал по своей стороне, и при этом на малой скорости. У него не получилось увернуться, он что смог, то и сделал, чтобы не было беды. Ему 40 лет, у него четырехмесячный ребенок и жена в декретном отпуске. Зачем его наказывать? Я не заявила иска о денежной компенсации морального вреда. То, что случилось с Дашей, деньгами никак не лечится…», — сказала в суде близкая родственница погибшей.