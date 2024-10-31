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Что расскажет цвет глаз о здоровье и личности: мнение офтальмолога

ерые глаза, как и зеленые глаза встречаются не ...

pixabay.com

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Цвет глаз, по информации офтальмолога, способен многое рассказать о человеке. К примеру, карие глаза, самые распространённые на планете. Причина - этот ген подавляет другие цвета. Кроме того, под глазами этого цвета могут скрываться голубые. Известно, что они встречаются лишь у 8-10% людей в мире.

Серые глаза, как и зеленые глаза встречаются не часто, к примеру, зеленый оттенок есть только у 2% людей.

Реже всего можно встретить красные глаза у альбиносов, черные из-за большого количества меланина и фиолетовые при синдроме Маркензани.

Цвет наших глаз зависит от меланина. Со временем он может быть изменен, а окончательный оттенок фиксируется приблизительно к 5 годам. Известно, что даже если у обоих родителей голубые глаза, то нет гарантии, что у ребенка будет именно этот оттенок.

Кроме генетики, на цвет глаз влияет и среда обитания. Например, у жителей севера чаще есть возможность встретить светлые глаза, а у южан — темные, потому что это один из способов защиты от солнечных лучей.

Помимо этого, на изменение цвета может повлиять возраст, болезнь и иногда лекарства, к примеру, простагландины, пишет teleprogramma.

Если вдруг вы увидели изменения в цвете своих глаз, то немедленно обратитесь к врачу.

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