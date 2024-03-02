Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

Торжественное закрытие мультиспортивного турнира "Игры будущего" будет транслироваться на канале "Россия-1". Напомним, что игры завершатся завтра, 3 марта.

В этом первом турнире участвуют 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они соревнуются в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования начались 19 февраля, а 21 числа состоялась официальная церемония открытия. На нее прибыли президент России Владимир Путин и лидеры зарубежных стран. Некоторые из них выразили готовность принять у себя турниры в следующие годы. В частности, об этом официально заявили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.