Центр образовательных компетенций НТИ представляет более 20 курсов в новом учебном году

Центр образовательных компетенция НТИ (ЦОК НТИ) в предстоящем учебном году запускает больше двадцати новых программ обучения. Из них 15 будут бесплатными. Уже в ближайший месяц стартуют курсы «Веб-дизайнер с нуля», «Цифровой маркетинг», «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Предпринимательство», «Специалист по таргетированной рекламе» и другие. С сентября можно будет записаться на курс, который позволит освоить инструменты общедоступных нейросетей CkatGPT и Midjourney. В рамках нацпроекта «Демография» ЦОК НТИ будут организованы курсы «Менеджер маркетплейса, менеджер интернет-магазина: Маркетплейс на 360 градусов», «Создание онлайн-курсов», «SMM-специалист, stories-мейкер и контент-менеджер». Чтобы проходить бесплатные программы, необходимо зарегистрироваться на сайте «Работа России» и авторизоваться через Госуслуги.

Учредитель и генеральный директор Центра образовательных компетенций НТИ Регина Цыганкова отметила, что современная жизнь требует от людей постоянного развития и самосовершенствования. Она считает, что конкурентоспособность и востребованность определяют не только наличие высшего образования, но и постоянное расширение компетенция.

Обучение в ЦОК НТИ проходит через онлайн-платформы, а материалы и темп прохождения курса адаптируется под каждого студента. При прохождении курса предоставляются вебинары, видеоконференции, учебники в электронном формате и необходимые ресурсы, а также задания и тесты, онлайн-уроки и чаты с преподавателями и одногруппниками. После прохождения курса студент получает диплом или удостоверение установленного образца. Заявку на участие в курсе можно подать на сайте ЦОК НТИ.