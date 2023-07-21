«Цена изменилась на 0,73%»: в Татарстане уже третий месяц растут цены на бензин

Цены на бензин в Татарстане увеличивают 3 месяца подряд

Данные Татарстанстата свидетельствуют о подорожании всех видов топлива в республике. Сообщается, что в период с 10 по 17 июля больше всего в стоимости прибавил бензин марки АИ-92 - цена изменилась на 0,73%. Один литр топлива теперь стоит 47,69 рубля.

Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,67% и теперь стоит 51,71 рубля. При этом с начала года его стоимость выросла на 2 рубля и 25 копеек.

Премиальное топливо АИ-98 и выше вырос на 0,18%. В среднем литр обойдется теперь за 62,8 рубля.

Меньше всего подорожало дизельное топливо - на 0,04%, что составляет лишь три копейки. Один литр теперь стоит 55,17 рубля.