Цена будет расти: стало известно, что в Татарстане может увеличиться стоимость школьного питания

В Татарстане может вырасти цена на школьное питание

Минфином Татарстана был разработан проект постановления правительства республики, которым вносятся коррективы в размер платы за горячее питание в начальных классов и его среднюю стоимость. На данный момент документ находится на антикоррупционной экспертизе.

На будущий год норматив и средняя стоимость горячего питания для учеников младших классов составит 66,76 рубля вместо 61,3 рубля, планируемых ранее. В 2025 году норматив и средняя стоимость достигнут 69,43 рубля, вместо 63,75 рубля, которые также планировались ранее. В 2026 году эта сумма вырастет до 72,21 рубля.

В этом году средняя стоимость горячего питания на одного ученика младших классов школы составляет 58,94 рубля. В текущем учебном году департаментом продовольствия и социального питания 160 тысч школьников были обеспечены питанием, что на 9 тысяч больше, нежели год назад.