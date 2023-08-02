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Цена будет расти: стало известно, что в Татарстане может увеличиться стоимость школьного питания

В Татарстане может вырасти цена на школьное питание
Цена будет расти: стало известно, что в Татарстане может увеличиться стоимость школьного питания

Яна Лаушкина

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Минфином Татарстана был разработан проект постановления правительства республики, которым вносятся коррективы в размер платы за горячее питание в начальных классов и его среднюю стоимость. На данный момент документ находится на антикоррупционной экспертизе.

На будущий год норматив и средняя стоимость горячего питания для учеников младших классов составит 66,76 рубля вместо 61,3 рубля, планируемых ранее. В 2025 году норматив и средняя стоимость достигнут 69,43 рубля, вместо 63,75 рубля, которые также планировались ранее. В 2026 году эта сумма вырастет до 72,21 рубля.

В этом году средняя стоимость горячего питания на одного ученика младших классов школы составляет 58,94 рубля. В текущем учебном году департаментом продовольствия и социального питания 160 тысч школьников были обеспечены питанием, что на 9 тысяч больше, нежели год назад.

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