Челнинец отправился в колонию за жестокое убийство приятеля

В ноябре минувшего года 49-летний осужденный пил алкоголь с приятелем в доме на улице Цветной Бульвар в Челнах. На застолье мужчины поругались из-за оскорблений. Об этом рассказали в прокуратуре.

Во время конфликта фигурант взял нож и нанес пострадавшему 13 ранений ножом в жизненно важные органов. К несчастью, мужчина умер.

Суд признал местного жителя виновным и принял решение назначить ему наказание - 9,5 лет лишения свободы в ИК.

Известно, что в настоящее время приговор пока не вступил в силу.

Ранее мы писали о том, что пьяный 19-летний парень из Республики Татарстан протащил полицейского на капоте. В Нурлатском районе РТ сотрудники дорожно-патрульной службы проверяли автомобиль «Лада», когда предположили, что водитель находится в нетрезвом состоянии. В отношении водителя были составлены административные материалы.