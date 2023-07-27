Часть передал муляжами: в Татарстане топ-менеджер задержан за крупную взятку

В Татарстане ФСБ задержала топ-менеджера крупной компании за миллионные откаты

В Татарстане по подозрению в особо крупной взятке был задержан главный энергетик дочерней компании ОЭЗ «Алабуга». По предварительным данным, подозреваемый в обмен на вознаграждение предоставил объемы работ.

Как стало известно Chelny-biz.ru, энергетик предложил директору одного из предприятий обеспечить его заказами на долго время и обещал своевременно подписывать акты выполненных работ и беспрепятственную оплату. Однако, за это он должен был заплатить 7% от общей суммы заключенных договоров. Сторонам были подписаны три договора - на 16, 10 и 5 миллионов рублей.

За все это энергетик потребовал откат в размере 2,2 миллионов рублей. Мужчины договорились, что «партнер» сначала заплатит часть в 500 тысяч, но далее все действия проходили под контролем силовиков - мужчина передал энергетику 160 тысяч настоящими купюрами, а еще 340 - муляжами. Энергетик не заподозрил подвоха, забрал деньги и тут же был пойман.