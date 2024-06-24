Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

В Челнах бывший муж убил свою жену, а после свел счеты с жизнью. Все случилось 15 июня, тогда к известному татарстанскому медику и основательнице частной клиники 66-летней Рушане Сагдеевой с тортом и ружьем приехал экс-супруг.

Все случилось в частном доме. Мужчина поругался с супругой из-за развода. Фигурант взял оружие и выстрелил, задев по касательной свою дочь. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

Мужчина открыл стрельбу при 2-летнем внуке. Рушана умерла на месте происшествия. Спустя которое время на место происшествия прибыли экстренные службы. Из-за того, в доме был ребенок, то ситуация была крайне напряженной. Специалисты предполагали, что горе-дедушка взял внука в заложники.

Полиция пыталась убедить Рафаэля сложить оружие и сдаться, но тот решил пойти своим путем. Раздался очередной выстрел, а когда силовики ворвались в дом, то нашли тело и Рушаны, и самого убийцы.

К счастью, ребенок не пострадал, однако он был сильно напуган. Его маму не сильно ранили, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает, она лежит в больнице, пишет КП-Казань.