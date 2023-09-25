Новости Татарстана
· Полина Модестова

Было выявлено 200 тысяч неточностей: в 2024 году Росреестр РТ исправит 32 тысячи ошибок в ЕГРН

В 2024 году Росреестр Татарстана исправит 32 тысячи ошибок в ЕГРН
Было выявлено 200 тысяч неточностей: в 2024 году Росреестр РТ исправит 32 тысячи ошибок в ЕГРН

pixabay

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С начала 2023 года в Татарстане в сведениях о недвижимости было исправлено 13 586 ошибок реестровых ошибок. Всего же в РТ было выявлено 200 тысяч неточностей в ЕГРН, рассказали в пресс-службе Росреестра РТ.

Глава Управления Россреестра по РТ Азат Зяббаров рассказал, что суммарно за два года было исправлено около 24 тысяч реестровых ошибок. В 2024 году планируют исправить еще 32 тысячи.

Он также обратил внимание и на то, что на данный момент Росреестр вместе с Роскадастром по РТ формируют полный и точный реестр недвижимости. Это направление деятельности ведомства является одним из наиболее приоритетных.

Директор филиала роскадарства по РТ Артем Костин рассказал, что при выявлении реестровой ошибки Роскадастр проводит мероприятия по определению координат характерных точек границ и площади земельных участков, контуров зданий, лесничеств, населенны х пунктов и направляет подготовленные документ в Росреестр РТ, где принимаются решения о необходимости исправления реестровой ошибки.

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