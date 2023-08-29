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· Полина Модестова

Было принято единогласное решение: мировой судья. открывший стрельбу в полиции, был отстранен

Коллегия судей РТ приняла решение об отстранении от дел открывшего стрельбу мирового судьи
Было принято единогласное решение: мировой судья. открывший стрельбу в полиции, был отстранен

pixabay

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Ранее стало известно, что прошлой ночью мировой судья одного из участков Альметьевского районы был доставлен в полицию по подозрению в причастности к пьяной драке, а позже открыл стрельбу из травматического пистолета.

Позже силовики узнали об особом статусе мужчины и отпустили его домой. При этом отмечается, что, по предварительным данным, у мирового судьи было разрешение на оружие.

На данный момент стало известно, что мирового судью из Альметьевска, который стрелял в полиции, досрочно отправили в отставку, сообщает Mash Iptash. Коллегия судей РТ приняла единогласное решение об отстранении его от дел за ночную драку с прохожими и дебош в СПП.

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