«Были установлены неопровержимые доказательства»: в Челнах завершили расследование «расчлененки» между соседями

Следком Челнов завершил расследование о «расчлененке» в малосемейке из-за спонтанной драки

Набережночелнинский отдел Следственного комитета Росси по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Известно, что мужчина расчленил труп своего соседа, а после утопил его части тела в водоеме. Челнинцу было предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, происшествие имело место 1 декабря 2020 года. Обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Татарстан, поругался со своим 61-летним соседом, который злоупотреблял спиртные напитки. Между ними произошла драка, в ходе которой он нанес потерпевшему удар по голове. После этого мужчина упал и ударился головой об угол табуретки. В результат он скончался на месте.

После этого обвиняемый принял решение скрыть происшествие - расчленил тело и утопил его в реке, а также попытался избавиться и от других следов преступления.

В результате проведенных следственных действий были установлены неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к преступлении. Когда он был задержан, написал явку с повинной. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.